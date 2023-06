Dylan Mulvaney werd «gepest» na Bud Light-campagne, maar «hoorde niets meer van Bud Light» (video)

Een Instagram-post van influencer Mulvaney, die transgender is, blijft de gemoederen verhitten in bepaalde conservatieve middens in de VS, waar een boycot van het bier startte. Het promotieverhaal voor het populaire bier Bud Light, waarin een blikje met haar afbeelding erop te zien was, keerde zo als een boomerang terug in het gezicht van de Amerikaanse dochter Anheuser-Busch. Bud Light, dat gold als Amerika’s meest verkochte bier, deelt al weken in de klappen met een fors dalende verkoop volgens data van consultancybedrijven.

De bewuste Instagram-post:

Transfobie

Ondanks de heisa en media-aandacht in de VS, heeft de brouwer geen contact met haar opgenomen. Dat klaagt Mulvaney aan in een TikTok-filmpje dat ze donderdag online zette. Ze noemt Bud Light niet bij naam, maar het filmpje start terwijl ze bier drinkt en alludeert op de bewuste post.

«Wat aan het licht gekomen is door die video, was meer gepest en transfobie dan ik me ooit had kunnen inbeelden», klinkt het. «Ik wachtte geduldig tot de situatie beter zou worden maar dat is - verrassing - niet echt gebeurd. En ik was aan het wachten tot het merk contact met me zou opnemen, maar dat heeft het nooit gedaan.»

Een woordvoerder van Anheuser-Busch reageerde bij Bloomberg enkel dat veiligheid en privacy van werknemers en partners steeds de grootste prioriteit heeft. Er werd niet ingegaan op de TikTok-post zelf en de woordvoerder besloot met de leuze dat de focus van het bedrijf ligt op «geweldig bier brouwen voor iedereen».

Nieuwe campagne

Eerder deze maand lanceerde de brouwer een nieuwe reclamecampagne voor Bud Light rond zomerse countryfestivals. De campagne moet de aandacht weer op het product krijgen.