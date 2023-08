Ecuadoraanse presidentskandidaat doodgeschoten: Noodtoestand afgekondigd in Ecuador

Zes arrestaties

Drie schoten in het hoofd

Villavicencio, voormalig journalist, werd drie maal in het hoofd geschoten. Er vielen ook negen gewonden. De aanval gebeurde in een school in hoofdstad Quito, waar de kandidaat volgens de nieuwswebsite Expresso een bijeenkomst hield voor de politieke organisatie die hem steunt. Na de aanslag werd hij zwaargewond overgebracht naar een ziekenhuis, waar hij stierf.