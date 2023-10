Edito: Liefste lezer, bedankt!

9 november 2015. Nog groen achter de oren waagde ik mijn eerste stappen in de media. Dankzij Belgodyssee publiceerde ik een reportage in Metro. Wist ik veel dat ik nog geen jaar later, in oktober 2016, officieel lid zou worden van de Metro-familie. Zotte nonkels Rufus en Bruno, de liefste en vrolijkste nichten Soetkin en Stephanie, wijze tante Kristien, mama Isa, ‘klein’ zusje Laura en huisdier Rudy... Samen hebben zij gebouwd aan de rails voor de ongelooflijke treinreis die Metro zou worden. Jarig? Mijn bureau was versierd met foto’s en slingers! Liefdesverdriet? Soetkins Selfcare Set bracht me er weer bovenop! Dipje op vrijdag? Het ontbijt is geserveerd!