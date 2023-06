Een ballonvaart, hoe werkt dat?

Het ziet er zo romantisch en idyllisch uit, luchtballonnen in de lucht tijdens zonsondergang. Er zijn een aantal favoriete plekken in België waar veel ballonvaarten worden uitgevoerd. Maar hoe gaat zo een ballonvaart precies in zijn werk? Wat kun je verwachten als je een ballonvaart boekt? We beantwoorden deze vragen in dit artikel.

Hoe werkt een luchtballon?

De ballon zelf is gemaakt van dun, niet brandbaar doek. Dit is belangrijk, want een grote gasbrander verwarmt de lucht in de ballon om het te laten opstijgen. Onder de ballon hangt een mand, met de gasbrander, ruimte voor passagiers en verschillende gasflessen.

Ventilatoren vullen de ballon met lucht, de gasbrander verwarmt deze lucht. Omdat warme lucht lichter is dan koude lucht, zal de ballon opstijgen. Door de lucht extra te verwarmen, of juist een beetje af te laten koelen, kun je de positie van de luchtballon veranderen. Een luchtballon is echter niet te sturen. Waar je heen gaat is volledig afhankelijk van de windrichting. Hierdoor gebeurt het wel eens dat een luchtballon op een andere plek moet landen .

Als de ballon aangekomen is op de eindbestemming, kan het landen door de lucht in de ballon af te laten koelen. De luchtballon zal dan gaan dalen. Gelukkig wordt dit allemaal geregeld bij bijvoorbeeld ballonvaart Oost Vlaanderen .

Bekende plekken voor een ballonvaart

Er zijn in de wereld een aantal bekende plekken voor een ballonvaart. Het is namelijk een hele goede manier om veel van de omgeving te kunnen zien. De volgende plaatsen staan bekend om hun luchtballonnen. Turkije, Cappadocië

Dit is misschien wel de bekendste plek voor een ballonvaart. Je kunt foto's van de rotsen in de valleien met honderden luchtballonnen overal op internet terugvinden. Geniet van de prachtige zonsopgang vanuit een luchtballon en neem het fascinerende landschap goed in je op. Tanzania, Serengeti

Deze ballonvaart lijkt meer op een safari. Vanuit de luchtballon kun je op zoek naar de big five en reis je het uitgestrekte landschap af. De prijs is hier wat hoger voor een ballonvaart, maar het is een avontuur dat je niet wilt missen. Egypte, Luxor

Bezoek de indrukwekkende ruïnes niet vanaf de grond, maar vanuit de lucht. Met een luchtballon heb je mooi uitzicht over de ruïnes en vaar je langs eeuwenoude beelden, tempels en graftombes. Australië, Yara Valley

Yara Valley is een van de beste wijnregio's van Australië. Bekijk de uitgestrekte druivenvelden vanuit de lucht en geniet van de zonsopgang in dit bergachtige gebied. Een luchtvaart in deze regio mag je zeker niet overslaan als je toch in de buurt bent.

Algemene informatie luchtballonnen

Het is niet mogelijk om een ballonvaart te maken als het regent, te hard waait, er mist is of 's nachts. Het aantal passagiers is afhankelijk van de grootte van de mand. Gemiddeld kunnen er maximaal tien passagiers mee.