Een dode en tientallen slachtoffers bij zwaar treinongeval in Nederland: «Zwarte dag voor het spoor»

Rond 03.30 uur botsten een goederentrein en een passagierstrein met ongeveer 50 passagiers tegen een bouwkraan op het spoor. Op het moment van het ongeval waren werkzaamheden bezig aan het spoor, maar twee van de vier sporen waren normaal gezien toegankelijk. Hoe de kraan van bouwbedrijf BAM dan toch op het spoor terechtgekomen is, is nog niet duidelijk.

Bij het ongeval viel één dode. Negentien mensen werden naar het ziekenhuis gebracht, twintig anderen werden ter plaatse verzorgd. De machinist van de passagierstrein raakte gewond maar is «aanspreekbaar». De machinist van de goederentrein is «in orde» en kon naar huis gaan, meldt goederenvervoerder DB Cargo. Door de botsing is de voorzijde van de elektrische locomotief zwaar beschadigd geraakt. De passagierstrein is gedeeltelijk ontspoord, in het achterste deel brak brand uit.