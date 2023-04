Kind in Brasschaat overleden, twee familieleden gearresteerd

Het 3-jarige meisje dat zaterdagavond in levensgevaar werd overgebracht naar het ziekenhuis, is daar overleden. Volgens de eerste informatie van de politie was ze het slachtoffer van een aanrijding met vluchtmisdrijf geworden in Brasschaat, maar die piste wordt nu formeel uitgesloten. «Het onderzoek loopt nog volop, maar ik kan wel meegeven dat er twee personen zijn gearresteerd», zegt parketwoordvoerster Kato Belmans.