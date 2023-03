Geradicaliseerde jongeren wilden Bart De Wever vermoorden

De speurders hielden de jongeren al een tijdje in de gaten omdat ze in sneltempo geradicaliseerd zouden zijn. Ze maakten niet alleen plannen om politiekantoren aan te vallen, ze wilden ook N-VA-voorzitter Bart De Wever om het leven brengen, aldus de krant. Het hoofddoekenverbod in Antwerpen, waar het loketpersoneel geen zichtbare religieuze tekenen mag dragen, zou een van de motieven zijn geweest.

Geen commentaar

Bij het federaal parket bevestigt men dat de Antwerpse tak van de terroristische groep plannen maakte om N-VA-voorzitter Bart De Wever te liquideren. «De naam van De Wever is in het Antwerpse onderzoek inderdaad gevallen», zegt Eric Van der Sypt, de woordvoerder van het federaal parket. «Maar het is niet zo dat er al een dag en een uur was vastgelegd waarop de aanslag moest plaatsvinden. Zo concreet was het nu ook weer niet.»