Egbert Lachaert stopt na de zomer als voorzitter van Open VLD

Egbert Lachaert stopt na de zomer als voorzitter van de Vlaamse liberalen. Dat kondigt hij woensdag aan in een mededeling. «Om van een verdere hervorming van de liberale partij een succes te maken, moet iedereen zichzelf ook in vraag durven stellen.»

De Open VLD heeft het al een hele tijd moeilijk in de peilingen. Die leidden al tot enkele lastige partijbureaus, waarbij de interne kritiek af en toe ook naar buiten kwam. Toch leek de positie van Lachaert niet in het gedrang te komen. Een voorzitterswissel op minder dan een jaar voor de verkiezingen is dan ook niet evident.

Verrassing

De aankondiging van woensdag komt dan ook als een verrassing. Volgens Lachaert namen de liberalen de afgelopen jaren «in een moeilijk tijdsgewricht een grote verantwoordelijkheid», en is nu «het ogenblik aangebroken om hervormingen door te voeren die ons land sterker maken voor de toekomst».

Dat geldt ook voor Open VLD zelf, zegt de liberaal, die pleit voor «vernieuwing en een duidelijke kentering.» Om van die heruitvinding van de partij een succes te maken moet «iedereen zichzelf in vraag durven stellen», vindt Lachaert. De partij wil met premier Alexander De Croo inzetten op «leiderschap in moeilijke tijden» en de organisatie daar het komende werkjaar rond bouwen, legt hij uit, en «in het licht van die keuzes ben ik ervan overtuigd dat het voor mezelf aangewezen is een andere rol op te nemen dan die van voorzitter.»

Wie volgt Lachaert op?

Lachaert werkt de komende weken de lopende zaken af en blijft nadien Kamerlid voor Open VLD, waar hij «ernaar uitkijkt opnieuw actiever deel te nemen aan de debatten». De partijtop bekijkt de komende dagen en weken of er na de zomer voorzittersverkiezingen georganiseerd worden. Hoe dan ook gelooft hij in een wederopstanding van de Vlaamse liberalen. «Er is in Vlaanderen duidelijk plaats voor een liberale stroming. Niemand moet daaraan twijfelen.»

Open VLD heeft met Senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose en Kamerlid Jasper Pillen twee ondervoorzitters. Bij de voorzittersverkiezingen van drie jaar geleden kreeg Lachaert concurrentie van de relatief onbekende West-Vlaming Stefaan Nuytten, Vlaams Parlementslid Els Ampe en voormalig minister Bart Tommelein. Die laatste kondigde eerder dit jaar aan dat hij de nationale politiek vaarwel zegt.