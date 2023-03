Europees Hof voor de Rechten van de Mens hoort voor het eerst klimaatzaken: Zwitserse senioren en Franse burgemeester klagen hun staat aan

Rechten van de mens

Onder water

In het tweede dossier dat woensdag behandeld wordt, gaat het om een rechtszaak van Damien Carême, de voormalige burgemeester van Grande-Synthe in het noorden van Frankrijk en huidig Europarlementslid van de groene partij Europe Écologie-Les Verts (EELV). In 2019 trok hij in eigen naam en als burgemeester naar de Raad van State om het «klimatologische non-beleid» aan te klagen waardoor zijn gemeente onder water dreigt te lopen.