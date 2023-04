Europese ruimtesonde is gelanceerd: Juice zet koers naar Jupiter

Om 09.14 uur lokale tijd (14.14 uur Belgische tijd) is vrijdag in Kourou in Frans-Guyana de Europese ruimtesonde Juice gelanceerd. Dat meldt het Europese ruimtevaartagentschap (ESA) op Twitter. Aan boord van de Ariane 5-raket zet ’Juice’, acroniem voor ’Jupiter Icy Moons Explorer’, koers naar de gasplaneet. Lanceerbedrijf Arianespace heeft, bijna een halfuur na de lancering, op Twitter bevestigd dat Juice losgekomen is van Ariane 5.

De lancering van de Ariane 5-raket was eerst voor donderdag om 09.15 uur lokale tijd (14.15 uur Belgische tijd) voorzien, maar werd uitgesteld door slechte weersomstandigheden, met name kans op bliksem. De Belgische koning Filip en prins Gabriel woonden de lancering in Kourou bij, aan de zijde van Josef Aschbacher, algemeen directeur van de ESA, en Raphaël Liégeois, de nieuwe Belgische astronaut.

Doel van Jupiter

Juice is een missie van ESA. Het zal het eerste ruimtetuig zijn dat in een baan komt rond een andere maan dan die van de aarde. Het onbemande ruimtevaartuig zou tegen midden 2031 bij Jupiter moeten aankomen, om er onder meer zijn atmosfeer, magnetische omgeving en ringen te onderzoeken. De missie, die parallel verloopt met een onderzoek van de NASA, wil nagaan in hoeverre Jupiter en zijn tientallen manen de noodzakelijke voorwaarden bieden voor het ontstaan en het bestaan van leven zoals wij dat kennen.

Water op Jupiter?