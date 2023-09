Experts in langverwacht rapport: «UFO-waarnemingen zijn niet van buitenaardse oorsprong»

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa moet in de toekomst een leidende rol spelen in het onderzoek naar UFO’s. Dat is een van de conclusies van een expertengroep die - in opdracht van Nasa- onderzoek deed naar honderden UFO-waarnemingen. De experts vonden evenwel geen buitenaardse oorsprong in de waarnemingen, zo melden Amerikaanse media.