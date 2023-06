Fan gooit assen van eigen moeder naar Pink: «Ik weet niet hoe ik me hierbij voel» (video)

Vorige week stond zangeres Pink nog op het podium van Werchter Boutique . Intussen zet ze haar tournee verder. Zo stond ze afgelopen weekend op het British Summer Time festival in het Hyde Park in Londen. Dat concert zal ze niet snel vergeten: een fan gooide een grote zak vol poeder naar de zangeres. Het bleken de gecremeerde restanten van hun overleden moeder te zijn.

Goede reactie

«Pink ging er goed mee om, want ik zou sowieso boos zijn als iemand me zomaar hun moeders assen gaf», reageert iemand op de video. En ook: «Sommige van jullie zouden voor de rest van hun leven gebannen moeten worden van concerten.» Anderen zagen het iets meer luguber en suggereerden dat Pink het zakje had moeten «strooien over het publiek.»