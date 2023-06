P!NK blaast Werchter Boutique omver

Al heel de dag hing hoog boven het podium van Werchter Boutique een grote rode mond. Bij het begin van P!NK’s show werd duidelijk waarom: de zangeres kwam uit de mond naar beneden gevlogen op de tonen van ’Get the party started’. En het feest was inderdaad begonnen.

Het volgende halfuur teerde P!NK op haar betere oudere werk. ’Raise your glass’, ’Who knew’, ’Just like a pill’, ’Try’, ’What about us’ en Just give me a reason’ volgden elkaar in sneltempo op. Dat gold ook voor de outfitwissels die niet op een hand te tellen waren tijdens de show. Hangend aan twee touwen, ondersteboven gekatapulteerd of wild dansend: de rauwe stem van P!NK blijft loepzuiver.

Dochter op het podium

Een mooi moment was er bij ’Cover me in sunshine’, dat de zangeres samen met haar dochter Willow opnam. De ietwat nerveuze en dus des te schattigere 11-jarige verscheen op het podium en palmde elk hart van de 60.000 festivalgangers in.

Dat P!NK niet vies is van een streepje politiek, toonde ze bij ’Irrelevant’. Op de achtergrond verrezen beelden van de Black Lives Matter- en de abortusbeweging en de bestorming van het Capitool. Gehuld in een regenboogvlag, die ze uit het publiek had gekregen, vertelde ze over hoe commentaren op sociale media haar raken.

Vliegend de nacht in

Momenten van rust waren te vinden in een cover van Bob Dylans bekende ’To make you feel my love’ en ’When I get there’, waarin ze zichtbaar geëmotioneerd was over het overlijden van een crewlid. In het laatste halfuur van de show ging het tempo weer de hoogte in met ’Runaway’, ’Trustfall’, ’Blow me one last kiss’ en ’Never gonna not dance again’.