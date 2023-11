Flyeren op straat: gemeenten focussen op milieubewustheid

In verschillende Vlaamse steden en gemeenten wordt het verspreiden van commerciële flyers beperkt of aan banden gelegd. Recentelijk heeft Antwerpen bijvoorbeeld besloten om het uitdelen van deze flyers op straat te verbieden, tot ongenoegen van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ). Deze ontwikkeling roept vragen op over de balans tussen milieubewustzijn en de ondersteuning van lokale ondernemers. Voor veel lokale ondernemers is flyers bestellen en uitdelen namelijk nog altijd een erg goede manier om hun doelpubliek te bereiken.

Verbod op commercieel flyeren in Antwerpen

De stad Antwerpen besliste eerder dit jaar om de verspreiding van commerciële flyers op straat te verbieden als een maatregel tegen zwerfvuil. Veel van deze flyers eindigen immers als afval op straat. Hoewel de stad de inspanningen van ondernemers waardeert, wordt gezocht naar alternatieve, duurzame marketingmethoden die minder belastend zijn voor het milieu. Dit tot ongenoegen van het NSZ.

Flyers uitdelen blijft belangrijk voor lokale ondernemers

Het NSZ heeft bezwaar gemaakt tegen het verbod in Antwerpen, aangezien vooral kleine zelfstandigen met een beperkt marketingbudget hiervan de dupe zijn. Voor hen is flyers bestellen en verspreiden een betaalbare en effectieve manier om publiciteit te maken. Het NSZ benadrukt dat flyers voor veel kleine bedrijven en startende ondernemers een onmisbaar onderdeel zijn van de marketingmix. Experts benadrukken bovendien dat er ook andere oplossingen zijn.

In veel gemeenten is commercieel flyeren wel nog altijd toegestaan. Sommige van deze gemeenten vinden hun heil in andere oplossingen om afval op straat te beperken. In Gent is het bijvoorbeeld verplicht om de flyers in de hand te geven en geldt er een opruimplicht. Flyers achterlaten op auto’s mag er niet. Ook geldt er een verbod op het plaatsen van zadelhoezen op (brom)fietsen.

Dat bedrijven flyers blijven bestellen en uitdelen, hoeft niet te verbazen. Ze zijn kosteneffectief, makkelijk te ontwerpen en te verspreiden, en bieden de mogelijkheid om snel een grote en lokale doelgroep te bereiken. Vooral voor tijdelijke acties, evenementen en lokale promoties zijn flyers een ideaal medium. Ze stellen ondernemers in staat om direct te communiceren met potentiële klanten in een specifieke regio of gemeenschap.

Goed informeren naar de regels

In de meeste Vlaamse gemeenten is flyeren op de openbare weg nog altijd mogelijk, maar er zijn wel regels aan verbonden. De gemeente kan zelf bepalen wat deze regels zijn. Over het algemeen moeten bedrijven toestemming krijgen van de gemeente om flyers te mogen verspreiden en is er een belasting te betalen. Dit is vaak afhankelijk van hoeveel flyers je wilt verspreiden en of je gaat flyeren vanuit een verdeelstand. Er kunnen ook extra voorwaarden en beperkingen gelden.