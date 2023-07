Gewezen VRT-anker Martine Tanghe overleden op 67-jarige leeftijd

Ruim 42 jaar lang was Martine Tanghe journalist en nieuwsanker aan de Reyerslaan. Tanghe, geboren in het Oost-Vlaamse Bellem maar opgegroeid in Bissegem bij Kortrijk, is als 23-jarige aan de Reyerslaan begonnen. Nauwelijks enkele maanden later presenteerde ze haar eerste journaal. Jarenlang combineerde Tanghe reportagewerk met presentaties in de studio.