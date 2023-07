Deze verdienstelijke Belgen krijgen vandaag adellijke titel en eretekens van koning Filip

Vijf mannen krijgen dit jaar de titel van baron, vijf vrouwen krijgen de titel van barones. Onder hen danser en choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui, die samenwerkte met wereldsterren zoals Beyoncé. Volgens de krant La Libre Belgique is hij de eerste Belg van Noord-Afrikaanse afkomst die in ons land baron wordt.

Ook dementie-expert Kasper Bormans, voorzitter van de Stichting Auschwitz Henri Goldberg, professor Chemische Ingenieurstechnieken (KU Leuven) Elisabeth Monard en schilder en tekenaar Charles Schelfhout mogen zich voortaan baron of barones noemen. En ook bezielster van jeugdhulporganisatie BiJeVa Anny De Windt, medeoprichtster van de Alzheimerliga Sabine Gössing, het hoofd van de dienst Intensieve Neonatologie in het Kinderziekenhuis Koningin Fabiola, Anne Johansson, hartchirurg Jean Rubay en medeoprichtster van vzw Straatverplegers Emilie Meessen krijgen de titel van baron of barones.

Martine Tanghe wordt Commandeur in de Kroonorde

Specialiste in anesthesie en reanimatie Marie-Elisabeth Faymonville, CEO van Spadel Marc du Bois en Ibrahim Ouassari, de oprichter van MolenGeek, waar Brusselse jongeren IT-opleidingen kunnen volgen, worden dan weer benoemd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde.

Voormalig VRT-nieuwsanker Martine Tanghe, die in 2020 op pensioen ging, is een van de zes nieuwe Commandeurs in de Kroonorde. Naast haar krijgen ook graaf Matthieu Le Grelle en Frédéric Simonart, beiden actief in de vzw Duo for a Job, directrice van de ngo Foyer Loredana Marchi, algemeen directeur van ontwikkelingsorganisatie Cunina Sophie Vangheel en Ria Van Elslande, die onder meer het Fonds Dieter voor kansarme studenten oprichtte, die titel.