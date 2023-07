Vrouw die einde wil maken aan dakloosheid krijgt adellijke titel

Emilie Meessen, de medeoprichtster en gedelegeerd bestuurder van de vzw Straatverplegers, krijgt de titel van barones. Die koninklijke titel naar aanleiding van de nationale feestdag is een erkenning van de inspanningen om een einde te maken aan dakloosheid, meldt de vzw in een persbericht.

Meessen richtte in 2005 Straatverplegers op met haar vriendin Sara Janssens, nadat het haar als jonge verpleegster was opgevallen dat er ondanks het grote aantal hulpstructuren in Brussel toch nog vele langdurig dakloze mensen op straat leefden. De vzw ontwikkelde in de loop der jaren een methodiek gebaseerd op aandacht voor hygiëne, gezondheid en zelfwaardering. Zo bouwen ze een band op met de meest kwetsbare dakloze mensen met als doel hen definitief uit de straat te halen, en hen naar een stabiele woonsituatie te begeleiden.

Vijftig medewerkers

Vandaag telt Straatverplegers vijftig medewerkers in Brussel en tien in Luik. Het is een multidisciplinair team van verpleegkundigen, sociaal assistenten, maatschappelijk werkers, psychologen, een arts, drie honden en een ondersteunend managementteam.

De organisatie is actief met ploegen op straat, ploegen die aan huis gaan bij geherhuisveste mensen en een team om woonsten te zoeken of te helpen creëren. Daarnaast ontwikkelt ze activiteiten op het vlak van sensibilisering en lobbying om tot structurele oplossingen te komen om een einde te maken aan dakloosheid in Brussel, Luik en elders.

200 mensen van straat gehaald

Sinds 2011 kon de organisatie ongeveer 200 van de meest kwetsbare dakloze mensen van de straat halen. «Tweehonderd mensen die op hun eigen manier de mensen die nog op straat leven de moed geven om te geloven, om vol te houden, totdat er een oplossing is gevonden voor iedereen», benadrukt Emilie Meessen, die ook zegt zeer vereerd te zijn met de titel van barones. «Ik beschouw het als een aanmoediging om door te gaan op de ingeslagen weg.»

