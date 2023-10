Gezondheidsorganisaties roepen kwetsbare groepenop zich te laten vaccineren

Extra prik

Ruim 90% van de mensen die het leven lieten vanwege COVID-19, was ouder dan 65 jaar. Toch heeft in Europa nog geen twee derde van die groep een boosterprik ontvangen. Slechts 29% kreeg al een tweede. Ook aan zorgmedewerkers raden de organisaties een boosterprik aan, omdat zij de virussen tot bij de zwaksten kunnen brengen.

Nog belangrijker is de regelmaat van vaccinatie. De WHO raadt aan dat de belangrijkste groepen, onder wie ouderen, mensen met verminderde immuniteit en zwangere vrouwen, zes tot twaalf maanden na hun laatste dosis een extra prik krijgen.

Verluchten

Hoewel de WHO benadrukt dat vaccinatie nog steeds het sterkste bestaande wapen is tegen zulke virussen en luchtweginfecties, legt de organisatie ook de nadruk op verluchten en opvolging. Want «als we het virus niet kunnen traceren, tasten we eigenlijk in het duister», klinkt het.