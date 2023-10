Brusselse hoofdinspecteur (31) verdacht van verkrachting collega’s

Veel mensen in het korps wisten van zijn voorliefde voor dominante seks, maar de betrokken vrouwen durfden aanvankelijk niet tegen hem in te gaan uit vrees voor hun job. De bal ging pas aan het rollen toen twee jonge vrouwen naar het gerecht stapten en een verklaring aflegden. Begin september werd de man dan door speurders van de Algemene Inspectie van achter zijn bureau in het commissariaat gelicht. Hij werd gearresteerd en meegenomen naar zijn huis in de omgeving van Verviers, waar een huiszoeking plaatsvond.