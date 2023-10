Waalse begroting in 2024 net geen 3 miljard in het rood

Het bruto te financieren saldo van Wallonië bedraagt in de begroting 2024 net geen 3 miljard euro (2,976 miljard). Het gaat om het verschil tussen de inkomsten - 18,122 miljard euro - en uitgaven - 21,098 miljard euro. Dat is 165 miljoen euro beter dan in de oorspronkelijke begroting 2023, kondigde de Waalse regering zondag aan op een persconferentie.