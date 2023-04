Goed slapen? Gebruik maar één kussen onder je hoofd

We gebruiken al duizenden jaren hoofdkussens om op te slapen. De eerste exemplaren waren van steen en hout en nou niet bepaald comfortabel te noemen. Gelukkig hebben we tegenwoordig zachtere exemplaren, bijvoorbeeld van dons. Lig jij graag op meer dan één hoofdkussen om lekker te slapen? Dat kan je beter niet doen. In dit artikel leggen we je uit waarom je het beste op één hoofdkussen kan slapen en hoe je er een vindt die bij je past.

door Online redactie Gepubliceerd op 14 April 2023 om 12h54 Leestijd 2 min.