Gruwelijke vondst in Mexico: meer dan veertig zakken met menselijke resten ontdekt

Verdacht callcenter

De autoriteiten hielden een zoekactie naar twee vrouwen en vijf mannen van in de dertig die sinds 20 mei vermist waren. De meldingen over de vermisten werden afzonderlijk en op verschillende dagen ingediend, maar de autoriteiten merkten op dat ze allemaal voor hetzelfde callcenter werkten. Hun werkplaats is in de buurt van de locatie waar de menselijke resten zijn gevonden.

De eerste elementen in het onderzoek wijzen erop dat het callcenter betrokken was bij illegale activiteiten. Die hypothese wordt verworpen door de familie van de vermisten, die de autoriteiten ervan beschuldigen de slachtoffers te criminaliseren.

Drugsbendes

Mexico lijdt al jaren onder een golf van geweld door drugsbendes en andere criminele groepen. De laatste jaren zijn er op meerdere plekken in de Mexicaanse staat Jalisco verschillende menselijke resten gevonden in zakken of clandestiene graven. In 2021 werden er zeventig zakken ontdekt met het stoffelijk overshot van elf mensen in Tonala, in de buurt van Guadalajara.