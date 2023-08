Hardlopen in dit belachelijk warme weer: tips!

Met de zomerhitte op volle kracht vinden veel hardlopers het lastig om hun buiten training vol te houden. Hardlopen in hete temperaturen kan zwaar zijn en zelfs gevaarlijk, maar geen zorgen! We hebben een aantal tips waarmee je toch kunt hardlopen, zelfs in dit belachelijk warme weer. Je moet bijvoorbeeld een goed tijdstip kiezen, schaduw opzoeken, comfortabele en luchtige kleding dragen (zoals een sport bh dames ). Er zijn een heleboel tips die je kunnen helpen. Lees verder!

Laat je lichaam aanpassen

Hardlopen in warm weer vraagt om aanpassingen aan je reguliere tempo. Als de temperatuur stijgt, kan je hartslag snel omhoog gaan, dus het is essentieel om niet meteen te hard te pushen. Geef je lichaam tijd om te wennen door de intensiteit van je runs met ongeveer 30% te verminderen. Werk geleidelijk aan naar een hogere inspanning terwijl je aan het warme weer gewend raakt. Er zijn nog meer tips om de hitte draaglijk te maken.

Kies het beste tijdstip van de dag

Timing is alles als het gaat om hardlopen in de hitte. Probeer je runs te plannen tijdens de koelere momenten van de dag. Vroege ochtend- of late runs zijn ideaal, omdat de intensiteit van de zon op die momenten lager is. Vermijd echter te dicht bij bedtijd te rennen, omdat dit je slaap kan verstoren. Geef jezelf minstens twee uur tussen je hardloopactiviteit en bedtijd.

Zoek wat schaduw

Hoewel een zonnige hemel aantrekkelijk kan lijken, kan hardlopen in direct zonlicht je lichaamstemperatuur snel laten stijgen. Kies in deze tijd van het jaar routes met voldoende schaduw, vooral als er bomen zijn die schaduw bieden. Hardlopen in de schaduw houdt je koeler, waardoor je langer en sneller kunt rennen zonder oververhit te raken.

Loop samen met een vriend

Hardlopen in extreme hitte kan uitdagend zijn en veiligheid moet altijd voorop staan. Overweeg om samen met een vriend of in een groep te rennen. Met een hardloopmaatje kun je gehydrateerd blijven en op elkaars welzijn letten. Als een van jullie symptomen van oververhitting vertoont, kunnen jullie elkaar helpen voordat de situatie uit de hand loopt.

Voeg wat afwisseling toe

Tijdens het hete weer, geef je lichaam een pauze van het buiten rennen door wat afwisselende activiteiten toe te voegen. Zwemmen, binnen fietsen of krachttraining zijn goede alternatieven voor hardlopen. Het geeft niet alleen je lichaam de kans om te herstellen, maar voegt ook variatie toe aan je fitnessroutine.

Kies ademende kleding

Draag lichte, loszittende kleding gemaakt van synthetische stoffen die vocht van je huid afvoeren. Dit stelt je lichaam in staat om af te koelen door verdamping. Je zou ook een vizier kunnen dragen om de zon tegen te houden en warmte op je hoofd te vermijden. Extra tip voor vrouwen: kijk eens naar de freya sport bh sale om een ondersteunende en ademende sport bh te bemachtigen.

Blijf gehydrateerd

Uitdroging is een echte dreiging bij hardlopen in de hitte. Drink voor, tijdens en na je run voldoende vocht om verloren vloeistoffen aan te vullen en hittegerelateerde ziektes te voorkomen. Kies voor sportdranken met elektrolyten om je lichaamsbalans te behouden en hydratatie te verbeteren.

Let op alcohol en medicatie

Alcohol, antihistaminica en antidepressiva kunnen je lichaam uitdrogen. Vermijd ze vlak voor het hardlopen om het risico op uitdroging te verminderen. Geef in plaats daarvan prioriteit aan hydratatie met water en dranken rijk aan elektrolyten.

Gebruik zonnebrandcrème