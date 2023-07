Zo maak je de hitte dragelijk

Uit nieuwe schattingen die onlangs door het wetenschappelijke tijdschrift Nature zijn gepubliceerd, blijkt dat alleen al vorig jaar meer dan 60.000 mensen in Europa zijn gestorven als gevolg van extreme hitte, drie keer meer dan eerder werd geschat. «Aangezien onze planeet blijft opwarmen, zal dit aantal elk jaar stijgen», aldus de WHO.

Eenvoudige tips

WHO Europa geeft met de #KeepCool-campagne enkele eenvoudige tips, zoals «blijf uit de hitte, laat kinderen of dieren niet achter in geparkeerde voertuigen, breng ten minste 2-3 uur van de dag door op een koele plaats, hou je huis koel, hou je lichaam koel en gehydrateerd, neem koele douches of baden en drink regelmatig water, maar vermijd suikerhoudende, alcoholische of cafeïnehoudende dranken.»