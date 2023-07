Mogen vrouwen topless zonnen aan de Belgische kust?

De laatste jaren is topless zonnen uit de mode geraakt. Om verschillende redenen kiezen steeds minder vrouwen, en vooral jonge vrouwen, om niet meer topless te zonnen. Zij het uit preutsheid, zij het om jezelf te beschermen tegen ongepaste opmerkingen. Maar wat zegt de Belgische wet? Riskeer je als vrouw een boete als je op het strand je borsten toont?

Wat je moet weten

Topless zonnen is niet verboden. Er is echter één essentiële voorwaarde: je moet blijven zitten of liggen. Topless zwemmen, of topless wandelen, mag niet. Mannen mogen wel gewoon hun blote borst tonen.

Wil je toch in alle vrijheid zwemmen en lopen, met je borsten – en meer! – bloot, ga dan naar het strand in Bredene. Dat is nog steeds de enige badplaats aan de Belgische kust met een naturistenstrand.

Duitsland is vrijer

In Duitsland wordt minder moeilijk gedaan om een blote vrouwenborst. Vorig jaar werd Göttingen de eerste Duitse stad die topless zwemmen in haar zwembaden toestond. In het voorjaar van 2023 volgde Berlijn dat voorbeeld. Vrouwen mogennu topless zwemmen in de zwembaden van de hoofdstad.