Hiervoor gebruikt de Vlaming gebruikt het internet vooral

Ongeveer 92% van de volwassen Vlamingen gebruikt dagelijks of bijna dagelijks het internet. De belangrijkste doelen zijn informatie zoeken, communiceren, bankieren, aankopen doen en nieuws volgen. Daarnaast volgen een route opzoeken, muziek luisteren of televisie kijken en sociale media.

In vergelijking met 2021 is het (bijna) dagelijks gebruik van internet voor online aankopen nog iets toegenomen en het gebruik voor nieuws of muziek/televisie afgenomen. Bij de andere internettoepassingen is er weinig verschil tussen de twee jaren.