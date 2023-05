Iconische Roosevelt Hotel in New York wordt opvangcentrum voor migranten

Dit voormalige luxehotel aan 45th Street in Manhattan, op een steenworp afstand van Fifth Avenue en het beroemde Grand Central Station, staat al bijna drie jaar leeg als gevolg van de coronacrisis. Nu krijgt het dus een nieuw leven, onder meer als opvangcentrum voor migranten. Er zal ook een ’Emergency Humanitarian Response and Relief Centre’ worden gevestigd, dat allerlei diensten zoals medische en juridische hulp aanbiedt.

1.000 mensen per dag

New York kampt met een forse instroom van migranten: tot zo’n 1.000 mensen per dag. Zo’n 30.000 verblijven in opvangcentra in de stad, maar die zijn overbevolkt en dus zoekt de overheid naar extra plaatsen.