Impact van inflatie: Belgen kopen meer tweedehandskleren dan andere Europeanen

In een eerste grootschalige enquête bij ruim 4.000 Belgen, Fransen, Spanjaarden, Portugezen en Italianen polst het budgetvriendelijke modemerk Kiabi naar aangepast gedrag van gezinnen in tijden van inflatie.

Als we nieuwe kleding kopen, dan kiezen we grotendeels (83%) voor goedkopere modemerken. Na de Fransen kopen de Belgen het vaakst tweedehandskleding, schoenen of accessoires: 55% doet dat. Italianen (40%) zijn beduidend minder fan.