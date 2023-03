Israël lanceerde nieuwe spionagesatelliet

De Ofek-13 «observatiesatelliet» werd dinsdagavond gelanceerd vanaf een lanceerbasis in centraal Israël, aldus het ministerie in een verklaring. «We zullen blijven bewijzen dat er geen grenzen zijn voor de Israëlische defensie, zelfs niet in de lucht», klonk het onder andere.

De satelliet, die werd ontwikkeld door het staatsbedrijf Israel Aerospace Industries (IAI), zal eerst worden onderworpen aan een reeks tests in een baan om de aarde en vervolgens worden overgedragen aan het Israëlische leger. «Ofek-13 is de meest geavanceerde in zijn soort, met unieke observatiemogelijkheden en zal het mogelijk maken inlichtingen te verzamelen in alle weers- en zichtomstandigheden», maakt het leger zich sterk.

Ontslagen minister

Israël trad in 1988 toe tot de selecte club van ruimtevaartmogendheden met de lancering van zijn eerste Ofek-satelliet.

De lancering van de spionagesatelliet werd overigens bijgewoond door de ontslagen minister van Defensie Yoav Galant. Volgens diverse Israëlische media blijft hij ondanks zijn ontslag gewoon zijn job doen en bestaat er grote onduidelijkheid over zijn toekomst.

Galant werd door premier Benjamin Netanyahu de laan uitgestuurd nadat hij had opgeroepen tot een pauze van een maand in de omstreden justitiehervorming van de regering. Kort daarna zwichtte Netanyahu echter voor de druk en kondigde hij een tijdelijke stop aan van de plannen, zoals Galant had gevraagd.