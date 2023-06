Italië geeft tablet met spijkerschrift terug aan Irak

Hoe de tablet in de jaren tachtig van de vorige eeuw precies in Italië terechtkwam, is niet meteen duidelijk. De autoriteiten gaven de kunstschat op 14 juni terug aan de Iraakse president Abdel Latif Rachid tijdens zijn bezoek aan de Italiaanse stad Bologna. De spijkerschrifttablet zal aan het Iraakse nationaal museum worden overhandigd.