Juli 2023 was warmste maand sinds start van de metingen in 1880, zegt NASA

Juli was warmer dan eender welke maand sinds de start van de metingen van de wereldwijde temperatuur in 1880. Dat heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA maandag bevestigd.

Over het geheel genomen was juli 0,24 graden Celsius warmer dan eender welke julimaand in de metingen van NASA, volgens de wetenschappers van het Goddard Institute for Space Studies (GISS) van NASA.

Juli 2023 was 1,18 graden warmer dan de gemiddelde juli tussen 1951 en 1980.

Miljarden mensen hebben het gevoeld

«NASA-gegevens bevestigen wat mijlarden mensen over de hele wereld letterlijk gevoeld hebben: de temperaturen in juli 2023 maakten het de warmste maand ooit», zei het hoofd van NASA, Bill Nelson. «De wetenschap is duidelijk. We moeten nu handelen om onze gemeenschappen en planeet te beschermen; het is de enige die we hebben.»

Delen van Zuid-Amerika, Noord-Afrika, Noord-Amerika en het Antarctisch Schiereiland waren uitzonderlijk heet, met temperaturen rond de 4 graden Celsius boven het gemiddelde, aldus NASA.

Vijf op vijf

Volgens NASA-gegevens vonden de vijf warmste julimaanden sinds 1880 allemaal plaats in de laatste vijf jaar.

GISS-directeur Gavin Schmidt zei dat de opwarming van de aarde voornamelijk wordt veroorzaakt door de door de mens geproduceerde uitstoot van broeikasgassen. «En de stijging van de gemiddelde temperatuur voedt de gevaarlijke en extreme hitte die mensen hier thuis en wereldwijd ervaren.»

El Niño

De hoge oppervlaktetemperaturen van de zee droegen ook bij aan de recordwarmte in juli, waarbij de analyse van NASA bijzonder warme oceaantemperaturen aantoonde in de oostelijke tropische Stille Oceaan, een bewijs van het weerfenomeen El Niño, dat zich in mei begon te ontwikkelen.

Fenomenen zoals El Niño of La Niña, die de tropische Stille Oceaan opwarmen of afkoelen, kunnne bijdragen aan een kleine variatie van jaar tot jaar in de wereldwijde temperaturen. NASA verwacht de grootste gevolgen van El Niño in februari, maart en april 2024.

