Kevin Spacey getuigt op proces over seksueel misbruik: «Ik was een grote flirt»

In Londen heeft de Amerikaanse acteur Kevin Spacey donderdag voor het eerst getuigd voor de Britse rechtbank sinds zijn proces twee weken geleden aanving. Hij gaf daarbij toe dat hij «ietwat intiem» is geweest met een vermoedelijk slachtoffer, maar zei dat die aanrakingen van een romantische aard waren en omschreef zichzelf als een «grote flirt».

Er lopen in totaal 12 klachten tegen de 63-jarige Oscarwinnaar voor de seksuele aanranding van vier mannen. De feiten vonden plaats tussen 2001 en 2013 in Londen en het graafschap Gloucestershire. Tijdens een groot deel van die periode was Spacey artistiek directeur van het Londense theater The Old Vic. De acteur ontkent alle beschuldigingen.

House of Cards

Na de getuigenissen van de vermoedelijke slachtoffers kwam de Hollywoodster, onder meer bekend van de Netflix-serie ’House of Cards’, donderdag voor het eerst zelf aan het woord om te getuigen over de eerste aanklacht. Daarin wordt Spacey ervan beschuldigd een man meerdere keren ongewenst te hebben aangeraakt in de vroege jaren 2000. Op een gelegenheid zou de acteur de genitaliën van de man vastgepakt hebben terwijl die een wagen bestuurde.

«Romantisch, niet gewelddadig»

Spacey ging donderdag dieper in op zijn relatie met de man. Hij gaf daarbij toe dat hun ontmoetingen geleidelijk meer «seksueel getint» werden, wellicht op zijn eigen initiatief, maar dat de twee mannen nooit seks hadden. De aanrakingen zouden eerder van een «romantische» aard zijn geweest. «Het was niet gewelddadig, agressief of pijnlijk. Het was zachtaardig», beweert Spacey. De man had het «duidelijk gemaakt dat hij niet verder wilde», getuigde de acteur, die zich naar eigen zeggen «gebroken» voelde maar zijn grenzen heeft gerespecteerd. Hij ontkent dat hij de genitaliën van de man heeft vastgenomen.