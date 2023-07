Staking Ryanair: hoeveel vluchten worden dit weekend geschrapt?

In België gevestigde piloten van Ryanair staken zaterdag en zondag. Het conflict draait vooral om de lonen van de piloten. Ze stemden bij het begin van de coronacrisis in met een loonsverlaging van 20%, maar die is tot op vandaag nog altijd van kracht. Ryanair wil ook een collectieve arbeidsovereenkomst over de werk- en rusttijden opzeggen. Volgens pilotenvertegenwoordiging Beca is dat in strijd met de wet.