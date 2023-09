Kinderen met windpokken mogen voortaan toch naar school, Marc Van Ranst: «Onverstandige beslissing»

Tot nu toe moesten kinderen met windpokken thuis blijven tot alle letsels volledig ingedroogd waren. Dat beleid kon besmettingen onvoldoende voorkomen, zegt Heidi Castryck, dokter en medewerker van de Vlaams Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg. Kinderen zijn immers al besmettelijk voor ze letsels krijgen. «Uit onderzoek weten we dat 80 procent van de 5-jarigen al antistoffen heeft.»

Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) isgeen fan van de beslissing, zo legt hij uit op X, het voormalige Twitter. Hij pleit voor een «veralgemeende vaccinatie» tegen windpokken of varicella. «Het is doen alsof een kind met varicella niet ziek is, en alsof je niks moet doen om de verspreiding van varicella te vermijden», aldus Van Ranst, die nog stelt dat kinderen die nog geen symptomen hebben ook al besmettelijk kunnen zijn. «En dan laat je die op maandag gewoon besmettelijk rondlopen op school?»