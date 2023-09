Gert Verhulst: «Ik nam Ozempic om af te vallen, het was spectaculair»

Gert Verhulst had endocrinoloog Guy T’Sjoen en dokter Servaas Bingé uitgenodigd om het onderwerp te bespreken in zijn talkshow. Toen er uitleg gegeven werd over hoe het diabetesmedicijn werkt, klapte Verhulst uit de biecht: «Veel mensen uit onze omgeving geven toe dat ze het medicijn nemen, ook bekende Belgen en bekende Nederlanders», zei de talkshowhost. «En ik moet eerlijk zijn, ik heb het een maand genomen in pilvorm.» Gevraagd naar hoe hij het ervoer, zei Verhulst: «Ik wil er geen reclame voor maken, maar het was spectaculair. Er ging een kilogram per week af, omdat ik ook sportte erbij en vrij gezond leefde.»