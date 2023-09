Zita Wauters over online haat: «Ze noemde me een dik gedrocht»

«Ik schrok me dood toen ik het las. Ik krijg zelden haatberichten en moest twee keer slikken toen ik het bericht binnenkreeg», vertelt ze. Ze had de berichten gedeeld op Instagram. Daarin valt te lezen hoe een vrouw Zita een «dik gedrocht» noemt, en een «olifant op hakken», met een «dubbele kin». «Ik vraag me af wat ik die vrouw misdaan heb», zegt ze daarover. «Ik ken haar niet, maar ik denk dat ze zich ongelukkig voelt, want anders stuur je zulke berichten niet.»

Steunberichten

Op Radio 2 vertelt Zomerhit-reporter dat ze tegen beter in toch besloot om de vrouw van repliek te dienen. «Ik weet dat je het beter niet doet, maar de verleiding was te groot. Ik vertelde haar dat ze over mijn uiterlijk mag denken wat ze wil, maar dat haar innerlijk niet veel mooier is als je zo over mensen denkt.» De berichten haalden evenwel maar weinig uit, dus bloot Zita haar te blokkeren. «Zulke woorden raken me, maar ik ga er mijn slaap niet voor laten.»