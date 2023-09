Fleur uit ‘Blind Getrouwd’ reageert op ‘scheurincident’ van kersverse echtgenoot Alexander: «Dat was me wat!»

In eerste instantie had de 28-jarige Fleur meteen een «goeie vibe» bij het zien van haar bruidegeom, de 28-jarige Alexander. «Dat beladen gevoel was direct verdwenen», zegt ze tegen TV Familie. «Alexander had iets heel ontwapenends over zich. Het ging allemaal vanzelf.»

Drama

Fleur geeft aan dat de huwelijksdag voorbijgevlogen is, maar één ding zal ze nooit vergeten: het moment dat Alexander zijn broek scheurde. «Dat was me wat», reageert Fleur. «Dat heeft het ijs ook in één keer gebroken. Hoe hij daarop reageerde zei zoveel. Hij moest lachen en maakte er totaal geen drama van. Alexander staat heel positief in het leven. En ja, dat vind ik aantrekkelijk bij iemand. Normaal hou ik een beetje afstand van iemand die mij onbekend is. Maar tijdens onze fotoshoot verliep dat allemaal zo spontaan.»