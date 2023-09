Fleur uit ‘Blind Getrouwd’: «Als ze me een seut vinden, dan is dat maar zo»

Afgezien van een gescheurde broek, gaat het Fleur en Alexander voor de wind in het nieuwe seizoen van ‘Blind Getrouwd’. Een opluchting voor Fleur, die veel stress ervaarde over haar deelname. Ook haar ouders waren er niet gerust in, blijkt uit een interview in ‘Dag Allemaal’. «Fleurtje, wat doe je nu? Dat is toch niets voor jou», reageerde haar 64-jarige vader Bernard.

In een interview met Fleur en haar ouders Bernard (64) en Sabine (59) blikt het gezin terug op het begin van het ‘Blind Getrouwd’-avontuur. Aanvankelijk zag Fleurs vader het niet zitten dat zijn dochter op tv zou trouwen met een onbekende. «Op de dag van het huwelijk was ik misschien nog nerveuzer dan Fleur», geeft hij toe. «Het concept van ‘Blind getrouwd' was me ook vreemd. Toen je me er voor het eerst over vertelde, dacht ik dat je aan iets als ‘Temptation Island' zou meedoen. ‘Maar Fleurtje, da's toch niks voor jou', dacht ik nog.» Toen hij zijn toekomstige schoonzag zag, vielen alle twijfels evenwel weg. «Vanaf die eerste seconde dat hij zich aan me voorstelde, wist ik: deze jongen gaat goed voor m'n dochter zorgen.»

Zorgeloze jeugd

Een warm gezin is voor Fleur altijd belangrijk geweest. «Ik heb een zorgeloze jeugd gekend. We woonden in Zeebrugge, er hing altijd een vakantiesfeer. Buiten spelen met vriendinnen, op het strand lopen, rondhangen rond de surfclub. Ik voel me een zondagskind, ja. Zeker als ik sommige gezinssituaties zag van de andere ‘Blind getrouwd'-deelnemers. Alleen al het feit dat m'n beide ouders me opwachtten in de trouwzaal is een groot geluk.» Die positieve sfeer ziet ze als een luxe. «Alleen met slechte rapporten moesten we niet thuiskomen.»

Fleur zocht dan ook een familieman. «Ik had helemaal geen verlanglijstje. Zelfs niet qua uiterlijk. Of ja, hij moest groter zijn dan ik en 'n verzorgd uiterlijk hebben. Maar verder? Mager, met wat pak aan? Daar hadden ze carte blanche gekregen. Maar ze moesten niet matchen met iemand die niet voor kinderen wou gaan.»

Dat betekent evenwel niet dat de West-Vlaamse kandidate meteen die droom wil realiseren. «Er staat geen druk op, hoor. Eerst nog wat aan m'n carrière werken.»

«Mezelf blijven»

Bij Alexander lijkt Fleur meer dan alleen een man met een kinderwens gevonden te hebben. «Voor mij zag het er ook direct goed uit. Ik was wat bang vooraf voor de autorit na ons huwelijk. Maar we hebben geen seconde gezwegen.»

Fleur wil voluit voor haar huwelijk gaan. Ze is er zich ook van bewust dat in vorige edities sommige dames het verwijt kregen dat ze niet volledig in het huwelijk stonden. «Misschien gaan ze dat nu ook van mij denken? Ik hoorde al dat er her en der commentaar was op m'n trouwjurk, die ‘veel te eenvoudig' was. Dus als ze mij een seut vinden, ze doen maar. Ik zal alleen spijt hebben als ik mezelf op tv niet meer herken. Maar zolang ik mezelf blijf, kan niets me deren.»