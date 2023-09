Spannende eerste nacht voor ‘Blind Getrouwd’-koppel Jolien en Brecht: «Ik heb geen pyjama mee»

Samen trouwen, betekent ook samen slapen. Voor de vier koppels van ‘Blind Getrouwd’, Jolien & Brecht, Emma & Emilie, Fleur & Alexander en Isabelle & Matthieu, is dat wennen. Slechts enkele uren na het jawoord gezegd te hebben, moeten ze al de nacht met elkaar doorbrengen in hetzelfde bed. Sommige koppels bereiden zich daar graag op voor.

Onbewuste elleboogstoot

In een fragment van de komende aflevering voelt Jolien haar kersverse man alvast aan de tand. Terecht, zo blijkt, want Brecht houdt er enkele aparte slaapgewoontes op na: «Ik heb geen pyjama», begint hij. «En soms, als er iemand naast mij slaapt, val ik precies in een put. Ik krijg een soort schok. Ik heb ooit zo iemand eens een lap verkocht. We lagen in een twijfelaar en ik deelde een elleboog. Ik heb zo ook eens op iemand zijn gat geslagen.» Nadat hij de bezorgde blik van Jolien zag, probeert hij haar nog te sussen: «In mijn slaap hé, onbewust.»