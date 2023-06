KMI waarschuwt voor hevige regenval donderdag: «Lokaal tot 115 liter per vierkante meter»

«Donderdag kan de oostelijke of de zuidoostelijke helft van ons land zeer veel regen krijgen in ongeveer 24 uur tijd of minder», aldus de weerwaarschuwing van het KMI. In de provincie Limburg kan daarbij tot 60 liter per vierkante meter op 24 uur tijd vallen, waardoor code oranje van kracht wordt. In Antwerpen en Vlaams-Brabant geldt code geel, in de andere Vlaamse provincies en Brussel blijft code groen van kracht.