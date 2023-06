De vijfde coronaprik komt er, maar er is dringend nood aan nieuw vaccin

Op tijd?

Wat de organisatie niet makkelijker maakt, is dat er nood is aan een aangepast vaccin. De vraag is of de aangepaste vaccins op tijd zullen zijn voor de vaccinatiecampagne in de herfst. Het is nog onduidelijk hoe breed een extra booster aangeboden zal worden. De Hoge Gezondheidsraad komt eerstdaags met een aanbeveling.