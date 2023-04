Kusthotels noteren tien procent minder overnachtingen tijdens paasweekend

Het lenteweer tijdens het paasweekend zorgde voor nog heel wat last minute-reservaties bij hotels aan de kust. In totaal kwam het aantal overnachtingen aan zee op 450.000. In de nacht van zaterdag op zondag steeg de hotelbezetting aan zee daardoor tot 85%. Over het volledige paasweekend lag het aantal boekingen wel10% lager dan in het paasweekend vorig jaar. «Het paasweekend van vorig jaar was echt een topweekend met veel zon en zelfs meer dan 17 graden Celsius aan de kust», zegt de voorzitter van Westtoer Sabien Lahaye-Battheu.