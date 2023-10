Licht op groen voor onderzoekscommissie naar seksueel misbruik in de Kerk

De Kamercommissie Justitie heeft unaniem ingestemd met de oprichting van de onderzoekscommissie naar seksueel misbruik in de Kerk. Het is de bedoeling dat het voorstel donderdag al op de agenda van de plenaire vergadering staat, zodat nadien de installatievergadering kan plaatsvinden.

De vraag naar de oprichting van de onderzoekscommissie werd plots actueel na de uitzending van het programma ‘Godvergeten’ op Canvas, waarin slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken getuigden. De verontwaardiging was dermate groot, dat politici over de partijgrenzen heen het snel met elkaar eens raakten over een nieuwe onderzoekscommissie en over de scope van haar onderzoek.

De verschillende partijen kwamen overeen dat de onderzoekscommissie de slachtoffers centraal zal zetten. Zo zal ze nagaan hoe de erkenningsprocedures voor slachtoffers van seksueel misbruik verlopen en in welke mate slachtoffers en hun nabestaanden worden erkend door onder meer de Kerk, door religieuze organisaties, door de politie en door Justitie. Ook onderzoekt de commissie op welke manier de bevoegde instanties zijn omgegaan met klachten omtrent seksueel misbruik, zowel binnen als buiten de Kerk.

Fouten in onderzoek?

Daarnaast zal ze bekijken hoe is omgegaan met de aanbevelingen van de bijzondere commissie die in 2010 het levenslicht zag na Operatie Kelk. Die operatie zelf zal ook centraal staan in de werkzaamheden. Daarbij moet worden nagegaan of dat onderzoek correct is gevoerd en of er fouten werden gemaakt door de Kerk of binnen Justitie. De Hoge Raad voor Justitie heeft intussen ook al aangekondigd dat hij een bijzonder onderzoek start naar mogelijke disfuncties in het verloop van de strafrechtelijke procedure.

Een andere vraag die de commissie zal bezighouden, luidt op welke manier België met buitenlandse autoriteiten heeft samengewerkt in concrete dossiers. Dat heeft te maken met de misbruikverhalen over Belgische geestelijken die de afgelopen jaren in de pers zijn opgedoken. Voorts gaat ook aandacht naar wat de Kerk en religieuze organisaties zelf in al die jaren hebben ondernomen om seksueel misbruik te voorkomen en daders uit het verleden op te sporen en te responsabiliseren.

Plenaire Kamer

Tot slot gaat de onderzoekscommissie na welke mogelijkheden er zijn om de Kerk en religieuze organisaties onder meer financieel te responsabiliseren voor de bewezen feiten van seksueel misbruik binnen de eigen organisatie.

Zonder ongelukken krijgt de oprichting ook donderdag groen licht in de plenaire Kamer, zodat nadien snel de installatievergadering kan plaatsvinden. Indien de onderzoekscommissie nog voor de verkiezingen van juni volgend jaar wil afronden, moeten de leden er vaart achter zetten.