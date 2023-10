Limburg krijgt eigen LGBTQ-pride in 2025

In 2025 krijgt ook de provincie Limburg een eigen LGBTQ+ Pride. In welke stad die zal doorgaan, is nog niet bekend. De eerste voorbereidingen en gesprekken voor de optocht zijn momenteel aan de gang.

De Limburgse Pride moet een kruising worden tussen een protestpride, naar analogie met de eerste optocht na de Stonewallrellen in New York, en de feestelijke prides, zoals die jaarlijks doorgaan in onder meer Antwerpen en Brussel.

Begin augustus werd Limburg Pride opgericht. «Alles is nog heel pril maar we hebben al wel een datum vastgelegd», zo laat voorzitter Bert Brone weten. Die datum is 5 juli 2025 en daarmee valt de Limburgse pride tussen de Belgian and European Pride van Brussel (mei) en die van Antwerpen (augustus).

Pride village en festival

«Momenteel zijn we in gesprek met verschillende steden in Limburg waar we die kunnen organiseren. We hebben eigenlijk twee stoeten gepland. Een kleinere kleurrijke fiets en go-cart stoet en dan een stoet met praalwagens. Ook komt er een pride village en festival. Voor ons gaat het wel veel verder dan alleen die dag. Zo willen we ook inzetten op vormingen en willen we langsgaan bij bedrijven en scholen omdat Pride nog steeds een protest is.»

Op termijn moet de pride in Limburg ook uitgroeien naar een meerdaags festival zoals Brussels Pride en Antwerp Pride dit al jaarlijks organiseren.

