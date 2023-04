LUISTER. Dit is Camilles eerste Duitse single ‘Feuerwerk’

FEUERWERK! Camille is helemaal klaar om Duitsland te veroveren. Vandaag, vrijdag 14 april, brengt de 21-jarige popster daar haar eerste single ‘Feuerwerk’ uit, een Duitse vertaling van haar monsterhit ‘Vuurwerk’.

Met ‘Vuurwerk’ werd Camille gelanceerd in Vlaanderen. Met bijna 12 miljoen streams wordt ‘Vuurwerk’ beschouwd als één van de meest succesvolle singles uit 2021 in Vlaanderen. Vanaf vandaag is haar langverwachte Duitse versie van de single eindelijk uit.

Tv-debuut

Op zaterdag 15 april brengt ze ‘Feuerwerk’ voor het eerst live op televisie, tijdens de Duitse muziekshow ‘Die Beatrice Egli Show’. Daarna volgt Camilles eerste interview in het Duits. Ze zit in de show naast bekende namen als Johnny Logan en Peter Maffay. Wie het debuut van Camille in de Duitse show niet wil missen, kan op zaterdag 15 april vanaf 20.15 uur afstemmen op de televisiezender ‘Das Erste’.