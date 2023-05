Meer toeristen aan de kust tijdens pinksterweekend

Geslaagd weekend

In totaal noteerde de kust 400.000 toeristische overnachtingen. «Dat is een stijging van 5 procent in vergelijking met het pinksterweekend van 2022», klinkt het bij Westtoer. «Met een gemiddelde bezetting van 85 à 90 procent hebben ook de kusthotels een geslaagd verlengd weekend achter de rug. Dit is hetzelfde niveau als in 2022. De situatie van de hotelbezetting verschilt wel van badplaats tot badplaats.»