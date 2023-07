Migranten verrassend gered middenin woestijn

De migranten dwaalden rond in een onbewoond gebied, in de buurt van Al’Assah, ongeveer 150 kilometer ten zuidwesten van Tripoli en een vijftiental kilometer van de grens met Tunesië.

«Zeker tachtig gered»

«Ziet u ze? Het is verschrikkelijk! Ze wijzen hen uit Tunesië uit naar Libië», zei een officier in een video die op Facebook geplaatst werd door een Libische brigade die patrouilles uitvoert aan de grens. «We hebben een andere groep met kinderen en vrouwen aangetroffen», zei de officier ook, terwijl hij naar de Tunesische grens enkele honderden meters verderop wees.

«Zonder u waren we omgekomen»

«We leefden in Tunis, daarna in Zarzis (in het oosten). De Tunesische politie heeft ons uitgewezen naar Libië», zei een man die zaterdag aangetroffen werd in het Engels op de beelden van de grenswacht. «Zonder u waren we omgekomen in de woestijn», zei hij ook, waarna hij aangaf dat hij naar Tunesië zou terugkeren, waar zijn vrouw en kinderen zich nog bevinden.