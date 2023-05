Monsterwinsten voor producenten maar cacaoboeren staan in de kou

Uit een onderzoek van Oxfam blijkt dat cacaoboeren in Ghana sinds de coronapandemie gemiddeld zo’n 16 procent minder verdienen, terwijl de vier grootste chocoladefabrikanten ter wereld hun winsten net zagen stijgen. «Als de boeren geen eerlijke prijzen krijgen voor hun cacaobonen, blijft duurzame of uitbuitingsvrije chocolade een doel dat we nooit gaan halen,» klinkt het donderdag bij Oxfam.

Sinds de coronapandemie zijn de inkomens van de Ghanese cacaoboeren gemiddeld met 16 procent gedaald, zo berekende Oxfam in een rapport dat het aan de vooravond van World Fair Trade Day publiceert. De vier grootste chocoladeproducenten - Hershey, Mondelez, Nestlé en Lindt - zagen hun winst echter toenemen met 15 miljard dollar.

«Er wordt veel geld verdiend met chocolade, maar dit gaat niet op voor de meeste cacaoboeren in Ghana», zegt Bart Van Besien, beleidsmedewerker bij Oxfam België. «Zij werken keihard, draaien op voor veel risico’s en ze dragen de toenemend hoge kosten voor het telen van cacao, maar ze kunnen niet eens een leefbaar inkomen verdienen voor hun gezinnen. De focus van de chocoladereuzen ligt vooral op steeds meer produceren. Maar als de boeren geen eerlijke prijs krijgen voor hun cacaobonen blijft ’duurzame’ of ’uitbuitingsvrije’ chocolade een doel dat we nooit gaan halen.»

Onvoldoende

In het Oxfam-rapport «Towards a Living Income for Cocoa Farmers in Ghana» zijn de duurzaamheidsprogramma’s van tien van de grootste chocoladefabrikanten en -handelaren die actief zijn in Ghana, tegen het licht gehouden. Hieruit blijkt dat de focus van de chocoladereuzen vooral ligt op het verhogen van de cacaoproductie. Uit Oxfams onderzoek blijkt het tegenovergestelde resultaat te zijn bereikt.

De oogstopbrengsten van cacaoboeren in de toeleveringsketens van de bedrijven zijn sinds 2020 met maar liefst 25 procent gedaald. De strategie van de bedrijven om de productie te verhogen, blijkt volledig ontoereikend voor het behalen van een leefbaar inkomen van boeren. Ook zijn de extra beloningen die deze bedrijven betalen als onderdeel van hun programma’s volstrekt onvoldoende voor de boeren om voedsel of andere basisbehoeften zoals kleding, huisvesting en medische zorg te betalen.

Inkomen gedaald

Uit het Oxfam-onderzoek onder meer dan 400 cacaoboeren in Ghana bleek dat hun netto-inkomen sinds 2020 met gemiddeld 16% is gedaald. Het inkomen van vrouwen is zelfs met bijna 22 procent gedaald. Negen op de tien boeren zeggen dat ze er slechter aan toe zijn dan voor de pandemie.

Ghana produceert ongeveer 15% van ’s werelds cacaobonen. Het is daarmee de op een na grootste producent van cacaobonen ter wereld, maar ontvangt slechts ongeveer 1,5% (2 miljard dollar) van de geschatte jaarlijkse waarde van de chocolade-industrie van 130 miljard dollar. Ongeveer 60% van alle cacao in de wereld gaat naar Europa.