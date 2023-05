Centre Pompidou in Parijs sluit in 2025 vijf jaar de deuren voor renovatiewerken

Het bekende Centre Pompidou in Parijs sluit eind 2025 volledig de deuren voor renovatie en zal in 2030 opnieuw openen. Dat heeft de Franse minister van Cultuur Rima Abdul Malak bekendgemaakt. Aanvankelijk waren de renovatiewerken tussen 2023 en 2027 gepland, maar die werden uitgesteld omwille van de Olympische Spelen in 2024.