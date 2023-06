Muzieklabels klagen Twitter aan voor 250 miljoen dollar

De rechtszaak werd aangespannen voor de federale rechtbank van Nashville, in Tennessee.

Licentie geweigerd

Te traag

Twitter zegt dat het de liedjes verwijdert, maar dat duurt volgens de muziekuitgevers veel te lang, «soms weken of meer», staat in de aanklacht. Ze vragen 150.000 dollar per inbreuk. De 1.700 voorbeelden die ze geven, doet de rekening dus oplopen tot meer dan 250 miljoen.